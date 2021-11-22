Новый статус якутского борца

Четырехкратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира и обладатель Кубка мира в личном зачете, многократный чемпион и призер международных турниров Владислав АНДРЕЕВ возглавил в качестве тренера юниорскую сборную Белоруссии, сообщает «Спорт Якутии».

Первым серьезным испытанием для молодого тренера стало участие команды на международном командном турнире «Шахтерская слава» в Кемерово.

Подопечные Владислава Витальевича заняли пятое место из восьми команд. Победителями командного турнира стала сборная Бурятии. В финале бурятские вольники победили хозяев ковра — кемеровчан.