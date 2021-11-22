22.11.2021
01:32
179

Спорт

Новый статус якутского борца

Четырехкратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира и обладатель Кубка мира в личном зачете, многократный чемпион и призер международных турниров Владислав АНДРЕЕВ возглавил в качестве тренера юниорскую сборную Белоруссии, сообщает «Спорт Якутии».

Первым серьезным испытанием для молодого тренера стало участие команды на международном командном турнире «Шахтерская слава» в Кемерово.

Подопечные Владислава Витальевича заняли пятое место из восьми команд. Победителями командного турнира стала сборная Бурятии. В финале бурятские вольники победили хозяев ковра — кемеровчан.

Известному борцу прочат новый статус
Фото: ИА YakutiaMedia и Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх