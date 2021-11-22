22.11.2021
01:32
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Спорт
Новый статус якутского борца
Четырехкратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира и обладатель Кубка мира в личном зачете, многократный чемпион и призер международных турниров Владислав АНДРЕЕВ возглавил в качестве тренера юниорскую сборную Белоруссии, сообщает «Спорт Якутии».
Первым серьезным испытанием для молодого тренера стало участие команды на международном командном турнире «Шахтерская слава» в Кемерово.
Подопечные Владислава Витальевича заняли пятое место из восьми команд. Победителями командного турнира стала сборная Бурятии. В финале бурятские вольники победили хозяев ковра — кемеровчан.
Фото: ИА YakutiaMedia и Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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