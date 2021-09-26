26.09.2021
19:40
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Спорт

Новый статус депутата

Об этом сообщает в своем фейсбуке спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ

— Вчера пришло радостное известие — заслуженный тренер РФ, народный депутат Якутии Петр ЮМШАНОВ назначен на должность начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России. Поздравляю своего друга, именитого земляка и отличного наставника!

Фото: из соцсети
Источник: https://web.facebook.com/vp.korotov
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