26.09.2021
19:40
740
Спорт
Новый статус депутата
Об этом сообщает в своем фейсбуке спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ
— Вчера пришло радостное известие — заслуженный тренер РФ, народный депутат Якутии Петр ЮМШАНОВ назначен на должность начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России. Поздравляю своего друга, именитого земляка и отличного наставника!
Фото: из соцсети
Источник: https://web.facebook.com/vp.korotov
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.09.2021
255
26.09.2021
412
26.09.2021
638
26.09.2021
208
26.09.2021
1248
26.09.2021
807
26.09.2021
505
26.09.2021
269
26.09.2021
946
26.09.2021
1577
26.09.2021
479
26.09.2021
1354
26.09.2021
560
26.09.2021
1066
25.09.2021
579
25.09.2021
5815
25.09.2021
443
25.09.2021
562
25.09.2021
489
25.09.2021
262
25.09.2021
2948
25.09.2021
1380
25.09.2021
1056
24.09.2021
307
24.09.2021
806
24.09.2021
2020
24.09.2021
577
24.09.2021
1802
24.09.2021
950
24.09.2021
933
24.09.2021
628
24.09.2021
676
24.09.2021
1355
24.09.2021
1410
24.09.2021
1097
24.09.2021
951
24.09.2021
413
24.09.2021
852
24.09.2021
1672
24.09.2021
709
24.09.2021
522
24.09.2021
894
24.09.2021
741
24.09.2021
444
24.09.2021
585
24.09.2021
354
24.09.2021
1023
24.09.2021
315
24.09.2021
721
24.09.2021
1224
24.09.2021
478
24.09.2021
310
24.09.2021
347
24.09.2021
309
24.09.2021
624
ТОП НОВОСТИ
21.09.2021
10972
20.09.2021
6827
23.09.2021
6332
21.09.2021
6290
25.09.2021
5861
20.09.2021
5386
20.09.2021
4338
22.09.2021
4154
23.09.2021
3760