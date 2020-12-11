Новый способ мошенничества обнаружен в Якутске

Мошенники с помощью технологий подделывают телефонные номера правоохранительных органов и банков!

В г. Якутске зарегистрированы факты мошенничества, когда злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам, используя специальные программы для подмены номеров, которые позволяют в точности повторить контакты банков, государственных и правоохранительных структур, указанных на официальных сайтах. На данную уловку мошенников попадаются даже бдительные граждане, которые изначально сомневаются в правдивости информации, озвученной незнакомцем. Однако аферисты для убедительности предлагают им сверить номер телефона входящего звонка с указанным на официальных сайтах ведомств.

Так, накануне житель г. Якутска лишился около 1,5 миллиона рублей. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина. Назвавшись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил о том, что с его банковским счётом проводятся подозрительные операции – неизвестный пытается оформить кредит. Чтобы сохранить сбережения, звонивший посоветовал перевести деньги на иной специально открытый резервный счет. Тогда мужчина, зная о подобных схемах, догадался, что ему звонит мошенник, и прервал разговор.

Однако через несколько минут ему поступил еще один звонок, якобы с номера, зарегистрированного на правоохранительную структуру. Звонивший представился сотрудником полиции, подтвердил, что в его отношении действительно совершаются мошеннические действия и посоветовал выполнять все инструкции «специалистов банка». Также он предложили проверить в интернете номер телефона, с которого он звонит, что потерпевший и сделал. Увидев, что телефон совпадет с официальным, он поверил звонившим и по указанию лжесотрудников банка перевел деньги на якобы резервный счет 1 458 000 рублей.

Уважаемые граждане! Ни под какими предлогами не переводите свои денежные средства на незнакомые счета и не называйте какие-либо конфиденциальные данные. Если вам позвонили с официальных номеров финансовых, правоохранительных, государственных структур, инициативно перезвоните по этим номерам, чтобы убедиться, что они действительно имеют принадлежность к конкретной официальной организации.

Также помните, что при совершении подозрительных операций банк автоматически заблокирует вашу карту или счета, и каких-либо действий от владельца не требуется.

И самое главное: ни один сотрудник банка, ни один представитель правоохранительных органов не станет запрашивать у вас номера банковских карт, CVC/CVV-код, пароли, коды и так далее.