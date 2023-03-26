26.03.2023
11:00
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Якутск

Новый спортивный зал по дзюдо и самбо построят в Якутске

25 марта в Якутске состоялась торжественная церемония установки первой сваи спортивного зала по улице Губина. 

В мероприятии приняли участие: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, руководитель регионального исполнительного комитета ЯРО Партии «Единая Россия» Руслан Платонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, и.о. главы городского округа «город Якутск» Георгий Гаврильев, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. 

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Согласно проекту, в одноэтажном здании будет располагаться спортивный зал площадью 417,04 кв.м. и сопутствующие помещения, такие как раздевалки, санузлы, душевые, медицинский кабинет и др. Общая площадь объекта —1 286,4 кв.м. На территории запроектировано благоустройство в виде озеленения и парковочных мест. Застройщиком объекта является ООО «СК Вилюйское». 

В своем выступлении на торжественной церемонии установки первой сваи Председатель Якутской городской Думы отметил, что строительство спортивного зала станет замечательным подарком для всех жителей нашего города. 

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«Зал станет для многих жителей храмом спорта, где многие будут тренироваться и отдыхать душой. С его появлением у многих появится возможность соприкоснуться с такими видами спорта, как дзюдо и самбо, которые, как мы знаем, вырабатывают волю, готовность к преодолению любых задач, моментальную реакцию у человека», — сказал Альберт Семенов. 

Председатель Якутской городской Думы также выразил уверенность, что строительство спортивного зала будет способствовать появлению новых чемпионов, которые будут прославлять наш город, республику и страну. 

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Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

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