Новый спортивный зал по дзюдо и самбо построят в Якутске

25 марта в Якутске состоялась торжественная церемония установки первой сваи спортивного зала по улице Губина.

В мероприятии приняли участие: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, руководитель регионального исполнительного комитета ЯРО Партии «Единая Россия» Руслан Платонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, и.о. главы городского округа «город Якутск» Георгий Гаврильев, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Согласно проекту, в одноэтажном здании будет располагаться спортивный зал площадью 417,04 кв.м. и сопутствующие помещения, такие как раздевалки, санузлы, душевые, медицинский кабинет и др. Общая площадь объекта —1 286,4 кв.м. На территории запроектировано благоустройство в виде озеленения и парковочных мест. Застройщиком объекта является ООО «СК Вилюйское».

В своем выступлении на торжественной церемонии установки первой сваи Председатель Якутской городской Думы отметил, что строительство спортивного зала станет замечательным подарком для всех жителей нашего города.

«Зал станет для многих жителей храмом спорта, где многие будут тренироваться и отдыхать душой. С его появлением у многих появится возможность соприкоснуться с такими видами спорта, как дзюдо и самбо, которые, как мы знаем, вырабатывают волю, готовность к преодолению любых задач, моментальную реакцию у человека», — сказал Альберт Семенов.

Председатель Якутской городской Думы также выразил уверенность, что строительство спортивного зала будет способствовать появлению новых чемпионов, которые будут прославлять наш город, республику и страну.