Новый состав Общественной палаты Якутска: полный список

2 августа состоялось первое организационное совещание Общественной палаты Якутска с участием главы города Якутска Евгения Григорьева и первого заместителя председателя Якутской городской Думы Евдокии Евсиковой.

В ходе совещания был утвержден регламент работы, а также избран председатель, заместитель и ответственный секретарь Общественной палаты Якутска четвертого состава.

По итогам голосования членов Общественной палаты столицы четвертого состава единогласным решением был принят регламент. Председателем Общественной палаты Якутска был избран Матвей Лыткин, заместителями председателя — Любовь Баннова и Афанасий Федоров, ответственным секретарем — Сардана Брызгалова.

«Спасибо за доверие. Мы будем стараться. Здесь люди, которые хотят что-то сделать для нашего города, нашего общества и республики. Каждый из вас профессионал в своей сфере. И раз нам доверяют, мы будем озвучивать вопросы, которые волнуют горожан», — отметил в своей речи Матвей Лыткин.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова в своем выступлении поздравила новых членов Общественной палаты и отметила важность работы этой общественной организации.

«Мне хочется поздравить каждого из вас с выбором в Общественную палату. Это и очень почетно, и в то же время очень ответственно. Потому что эта организация представляет интересы наших горожан, разных общественных организаций и отраслей. Ваш голос и мнение очень важны и весомы в организации работы города, потому как деятельность Окружной администрации и Якутской городской Думы основывается именно на мнении его жителей. От вас будет зависеть жизнь нашего города», — сказала Евдокия Евсикова.

В свою очередь глава Якутска Евгений Григорьев отметил, что работа органов местного самоуправления в первую очередь направлена на защиту и реализацию прав населения. Поэтому и деятельность Общественной палаты города должна быть направлена на реализацию того, чего желают горожане.

«Общественная палата — структурная часть между исполнительной властью — администрацией города, законодательной — Гордумой и населением города Якутска. Члены и руководство Общественной палаты имеют доступ ко всем структурам Окружной администрации, а председатель присутствует на планерных совещаниях и может ставить вопросы, которые считает нужными. Это прямое участие в управлении городом. Поэтому поздравляю вас с этой большой ответственностью. Спасибо, что согласились», — сказал Евгений Григорьев.

Напомним, Общественная палата города Якутска состоит из 21 члена. Из них 7 членов палаты утверждает глава города, 7 членов утверждаются Якутской городской Думой, 7 членов избираются из числа кандидатов, выдвинутых общественностью.

Новый состав Общественной палаты Якутска

Члены Общественной палаты города Якутска, выдвинутые главой Якутска:

1. Елена Аммосова, блогер, журналист;

2. Любовь Баннова, председатель профсоюза АО «Якутский хлебокомбинат»;

3. Иван Мещеряков, атаман якутского городского казачьего общества «Якутская городовая казачья команда»;

4. Алексей Пинигин, директор ООО «Прогресс»;

5. Филипп Сизых, индивидуальный предприниматель;

6. Николай Тряпша, председатель Совета ветеранов города Якутска;

7. Афанасий Федоров, доцент кафедры «Экономика и финансы» ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова.

Члены Общественной палаты города Якутска, выдвинутые Якутской городской Думой:

1. Дмитрий Алексеев, директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»;

2. Нина Горбунова, заведующая МБДОУ ЦРР д/с №15 «Северные звездочки»;

3. Пелагея Прядезникова, председатель ОО «Школа третьего возраста РС (Я)»;

4. Алексей Семенов, директор ООО «Транспортная компания «Вектор»;

5. Максим Трофимов, генеральный директор АО «Теплоэнергосервис»;

6. Александр Чудиновских, директор МОБУ Гимназия «Центр глобального образования»;

7. Олег Шемякин, технический директор ООО «Стройблок».

Члены Общественной палаты города Якутска, выдвинутые от общественных объединений города:

1. Александр Берзюков, блогер, индивидуальный предприниматель;

2. Сардана Брызгалова, руководитель отдела по реализации приоритетных проектов и геокультурной идентификации Института геокультурного развития РС(Я);

3. Александр Данилов, генеральный директор АО «Кинотеатр Центральный»;

4. Наталья Луковцева, председатель Совета старост 203 микрорайона;

5. Матвей Лыткин, председатель ЯРОД «Трезвая Якутия»;

6. Сардана Протодьяконова, режиссер Дирекции эфирного вещания ГБУ НВК «Саха»;

7. Григорий Сеялов, начальник строевого отделения военного комиссариата Республики Саха (Якутия), ветеран боевых действий.