Новый состав Общественного совета УФАС встанет на страже честной конкуренции

Похоже, Якутский УФАС обзавелся мощным инструментом общественного давления на возможных нарушителей антимонопольного законодательства.

Судите сами: в состав нового Общественного совета ведомства вошли исполнительный директор ЯРО «ОПОРА России» Наталья Местникова, вице-президент Торгово-промышленной палаты республики Надежда Субурусская, аудитор ООО «Аудит-Консалтинг» Галина Ващенко и хорошо известный в предпринимательских кругах юрист, член ЯРО «Деловая Россия» Сардаана Платонова.

Также в состав Общественного совета Якутского УФАС вошли представители различных негосударственных некоммерческих объединений: Сергей Попов, Марина Федотова, Лена Данилова, Виктория Васильева, Гаврил Акимов, Андрей Косицкий, Афанасий Егоров и Ольга Копырина.

Уже на первом заседании Общественного совета зашла речь о Национальном плане развития конкуренции, в том числе о Дорожной карте, его реализации в республике и внедряемых стандартах.

К сожалению, в Якутии среди крупных компаний пока только ЯТЭК внедрил у себя на предприятии антимонопольный комплаенс – внутреннюю систему мер по устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Что дало исключительный, но замечаемый только специалистами эффект – за последние несколько лет у Якутского УФАС не возникло ни одной претензии к работе Якутской топливно-энергетической компании.

К счастью, ситуация постепенно выправляется. Вышел Указ главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА об обязательном внедрении антимонопольного законодательства во всех исполнительных органах власти республики.

Помимо этого, Ил Дархан дал поручение внедрить антимонопольный комплаенс в трех крупных республиканских предприятиях – в авиакомпании «Якутия», а также компаниях «Сахатранснефтегаз» и «Саханефтегазсбыт».

Есть еще ряд компаний, таких как АЛРОСА и Якутскэнерго, которые публично уже выразили заинтересованность во внедрении механизма комплаенса в деятельность своих предприятий.

А совсем недавно, в конце августа этого года, председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ и представитель ФАС России Булат САЛИМЗЯНОВ подписали Соглашение о сотрудничестве между Учебно-методическим центром Федеральной антимонопольной службы и Правительством Республики Саха (Якутия).

И все же считать ситуацию с исполнением антимонопольного законодательства в республике благостной – рано. Чтобы понять это, достаточно заглянуть на сайт Якутского УФАС.

Под «раздачу» антимонопольщиков попадают все. От муниципальной школы до федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». От и. о. министра до главы заполярного города. А все потому, что далеко не все руководители готовы неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства.

Так что работы и самому Якутскому УФАСу, и его Общественному совету предстоит еще много. Ведь порядок когда-то должен быть наведен.

Остается добавить, что председателем Общественного совета Якутского УФАС единогласно выбрана Платонова Сардаана Юрьевна. Ее заместителями стали Ващенко Галина Григорьевна и директор филиала СПАО «ИНГОСТРАХ» в республике Акимов Гаврил Васильевич.