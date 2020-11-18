Народ САХА — дети природы. Мы верим, что у всего есть свой дух: у стихии, явлений, местности, речек, озёр, огня, предметов. Ритуал кормления огня, благословение Алгыса, сопутствует каждому новому делу, важному событию.

По якутскому календарю Ноябрь (Сэтинньи) является месяцем хозяина леса , покровителя охоты – доброго, щедрого, мудрого и справедливого Байанайа.

Байанай — представляется как веселый, шумливый старик, с седыми волосами, похожий на якута. Для удачной охоты разведя огонь, обязательно произносят Алгыс и просят удачу у Байанайа.Мы гордимся тем, что по сей день большая половина мужского населения Якутии занимается охотой.

Специально для наших охотников-добытчиков, для истинных сынов природы, компания «САХАЧАЙ» дарит новый сорт чая — БАЙАНАЙ.

Желая нашим добытчикам удачного сезона, с каждой пачкой чая мы предлагаем прослушать Алгыс (благословение) предков в исполнении артиста Театра Олонхо, Гаврила Менкярова, записанный в студии «IR Studio» звукорежиссёра Анатолия Яковлева

Благословенный Алгыс вы можете услышать, воспользовавшись QR- кодом, расположенном на упаковке чая.

Иллюстрацию Байанайа, специально для Вас выполнил известный художник Прокопий Федоров.

БАЙАНАЙГЫТ ТОСХОЙДУН!!!

