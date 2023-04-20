Новый штамм коронавируса Арктур: Заразнее предыдущих

Новый подвариант коронавируса «Арктур» обладает ещё большей заразностью, чем его предшественники

Он умеет обходить ранее сформированный иммунитет

Новый подвариант коронавируса «Арктур» обладает ещё большей заразностью, чем его предшественники, а также умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Как предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, даже любой небольшой контакт ведёт к инфицированию и развитию заболевания.

«Арктур» пока до конца не изучен, но зарубежные учёные выяснили, что он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет. Обладая большей заразностью, новый подвид коронавируса не отличается высокой патогенностью. Течение заболевания протекает в лёгкой форме в виде ОРВИ.

По прогнозам Роспотребнадзора, есть риск подъёма заболеваемости подвариантом «Арктур» в конце мая. При этом в ведомстве отметили, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта ковида не требуется.

За последние сутки в Якутии выявлено 98 новых случаев COVID-19, из них 54 — в Якутске. Восемь пациентов госпитализировали.