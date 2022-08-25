Новый сезон пандемии? В Якутии число заболевших растет

В Якутии на 25 августа выявлено 582 новых случая коронавируса.

Это максимум с 9 марта, тогда тест на COVID-19 оказался положительным у 425 человек.

Как сообщает республиканский оперштаб, наибольшее количество заболеваний в Якутске — 425.

В районах:

Мегино-Кангаласский район – 19;

Хангаласский район – 15;

Вилюйский район – 12;

Мирнинский район – 11;

Намский, Нюрбинский районы – по 10;

Нерюнгринский, Усть-Алданский районы – по 8;

Чурапчинский район – 7;

Верхневилюйский, Горный, Жиганский, Момский, Сунтарский районы – по 5;

Алданский, Амгинский, Ленский, Олекминский, Таттинский районы – по 4;

Оленекский, Томпонский районы – по 3;

Кобяйский район – 24;

Абыйский, Нижнеколымский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский районы – по 1.

Минздрав Якутии напоминает, что вакцина от ковида — единственный способ защитить свою жизнь и избежать осложнений. В Якутске и районах республики открыто достаточное количество пунктов вакцинации. Адреса и график их работы можно посмотреть здесь.

За сутки лабораториями республики проведено 4254 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 482 245 тестов.