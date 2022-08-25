Коронавирус
Новый сезон пандемии? В Якутии число заболевших растет
В Якутии на 25 августа выявлено 582 новых случая коронавируса.
Это максимум с 9 марта, тогда тест на COVID-19 оказался положительным у 425 человек.
Как сообщает республиканский оперштаб, наибольшее количество заболеваний в Якутске — 425.
В районах:
Мегино-Кангаласский район – 19;
Хангаласский район – 15;
Вилюйский район – 12;
Мирнинский район – 11;
Намский, Нюрбинский районы – по 10;
Нерюнгринский, Усть-Алданский районы – по 8;
Чурапчинский район – 7;
Верхневилюйский, Горный, Жиганский, Момский, Сунтарский районы – по 5;
Алданский, Амгинский, Ленский, Олекминский, Таттинский районы – по 4;
Оленекский, Томпонский районы – по 3;
Кобяйский район – 24;
Абыйский, Нижнеколымский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский районы – по 1.
Минздрав Якутии напоминает, что вакцина от ковида — единственный способ защитить свою жизнь и избежать осложнений. В Якутске и районах республики открыто достаточное количество пунктов вакцинации. Адреса и график их работы можно посмотреть здесь.
За сутки лабораториями республики проведено 4254 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 482 245 тестов.
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