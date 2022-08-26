Новый сезон Филармония Якутии открывает большими гастролями во Владивостоке

В начале нового концертного сезона коллективы Филармонии Якутии примут участие в культурной программе Дней Республики Саха (Якутия) на Дальнем Востоке. Концерты посвящены 100 летию Якутской АССР.

4 сентября 2022 года впервые во Владивостоке Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Фабио Мастранджело представит концерт на Приморской сцене Мариинского театра. В программе прозвучат произведения великих русских композиторов Николая Римского-Корсакова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, а также якутского композитора Николая Берестова.

5 сентября в Драматическом театре имени Горького состоится Гала-концерт мастеров искусств Якутии в Драмтеатре им. Горького. Яркая концертная программа будет представлена ведущими исполнителями и учреждениями культуры крупнейшего региона России. Богатую палитру самобытной культуры покажет фольклорная группа Театра Олонхо, лучшие вокальные номера подарят солисты Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона, шедевры популярной классики исполнит Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica Филармонии Якутии, невероятной энергетикой зарядит заслуженный артист Республики Саха (Якутия), балалаечник-виртуоз Дмитрий Швецов (г. Алдан).

Билеты можно приобрести на сайтах и в кассах этих площадок.

Приглашаем на концерты всех, кто будет в этот период во Владивостоке! Передайте наше приглашением родственникам, друзьям и знакомым владивостокцам!