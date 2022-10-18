Новый резидент ТОР «Якутия» выпускает обручальные кольца и национальные украшения

Компания «УРУУ ПЛЮС» стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» с проектом по организации полного цикла производства ювелирных изделий – обручальных и помолвочных колец, украшений и аксессуаров. Мощности создаются на базе действующего на ТОР «Якутия» ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм». Планируется производить 100 кг продукции в месяц. К выпуску изделий резидент приступит в декабре 2022 года, на полную мощность предприятие выйдет летом 2023 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) работу получат 80 жителей Якутии.

«Компания «УРУУ» является одним из самых узнаваемых брендов Республики Саха (Якутия). Якутские национальные украшения и обручальные кольца, производимые из местных бриллиантов и драгоценных металлов, — наша визитная карточка. Масштабировать бизнес мы решили при поддержке государства, став резидентом ТОР «Якутия». Налоговые льготы и преференции позволят сделать это быстрее и с меньшими затратами. Дополнительные производственные мощности уже создаются на базе ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм», который также является резидентом ТОР «Якутия». Кластер обладает необходимым парком современного и отвечающего мировым стандартам ювелирного и гранильного оборудования, которое требуется на старте проекта. Поэтому выпускать готовую продукцию начнем до конца 2022 года», — рассказал генеральный директор ООО «УРУУ ПЛЮС» Василий Куприянов.

В дальнейшем инвестор закупит собственное фрезерное и лазерное оборудование для обработки материалов, вспомогательные машины и инструменты, расходные материалы. Летом 2023 года предприятие выйдет на полную мощность и сможет производить 100 кг ювелирной продукции в месяц. Основной ассортимент составят обручальные и помолвочные кольца, украшения и аксессуары для взрослых и детей. Реализовывать продукцию компания будет через сеть собственных салонов и сайт.

Особое внимание резидент уделит обучению нового персонала. Мастера с большим стажем работы и высокой квалификацией будут передавать опыт новым сотрудникам по программе наставничества.

«Сегодня в ювелирно-гранильном кластере «Сэйбиэм» осуществляет производство свыше 10 предприятий. Многие, наравне с прекрасными возможностями и инфраструктурой, которые предоставляет кластер, пользуются льготами и преференциями режима ТОР. Резиденты ТОР «Якутия» обладают широкими ресурсами для успешной реализации инвестиционных проектов различной направленности. Нулевые налоги на прибыль, имущество, землю, сниженные страховые взносы в первые годы позволяют бизнесу уверенно развернуться. Комплексная поддержка со стороны КРДВ, сервисы и услуги, создаваемая инженерная инфраструктура также играют большую роль в формировании комфортной атмосферы для запуска и деятельности новых предприятий», — отметил директор КРДВ Якутия Дмитрий Борисов.

Резиденты ТОР «Якутия» реализуют 37 проектов по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Фактически бизнес вложил в экономику региона около 4 миллиардов рублей, создал более 600 рабочих мест. В работу введены 13 проектов.