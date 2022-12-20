Новый рентгеновский аппарат поступил в Усть-Янскую райбольницу благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение».

⁣Современный стационарный рентгенодиагностический аппарат российского производства позволяет в разы сократить время исследования и сделать его более информативным.

⁣Это цифровой комплекс, на котором выполняется широкий спектр рентген-исследований и моментально получаются высококачественные изображения. Новый рентген-аппарат интегрировали с медицинской информационной системой, и снимки сразу загружаются в центральный архив медицинских изображений. Таким образом медики имеют возможность просмотреть снимки на компьютере, и при желании распечатать, так как в аппарат встроен принтер.

⁣«Новый стационарный рентгеновский комплекс выполняет рентгенодиагностические исследования, как общего назначения, так и с контрастированием, а также исследования в режиме рентгенографии и методом линейной томографии. Аппарат является полностью цифровым, что позволит отказаться от аналоговых носителей и химических фотопроявителей. Также на порядок улучшится качество рентгеновских изображений и появится возможность длительного хранения цифровых снимков», – рассказала главный врач Матрена Потапова.

⁣Национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году, и предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами, строительство новых больниц, приобретение медицинского оборудования.

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