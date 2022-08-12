Новый рентген-аппарат поступил в Айхальскую больницу



Новый рентгеновский аппарат поступил в поликлинику Айхальской городской больницы Якутии благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение».

Современный стационарный рентгенодиагностический аппарат Р-500 «Дуограф» российского производства позволяет в разы сократить время исследования и сделать его более информативным.

«Это цифровой комплекс, на котором выполняется широкий спектр рентген-исследований и получаются высококачественные изображения моментально. Новый рентген-аппарат интегрировали с медицинской информационной системой, и снимки сразу загружаются в центральный архив рентген-снимков. Врач может посмотреть снимки на компьютере, при желании можно распечатать изображение, так как в аппарат встроен принтер», – сообщила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.



Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами, строительство новых больниц, приобретение медицинского оборудования. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

