07.09.2022
21:04
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Официально

Новый ректор национального исследовательского Мордовского госуниверситета — наш земляк!

Ректором Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н. П. Огарева (МГУ им. Н. П. Огарева) назначен Глушко Дмитрий Евгеньевич.

Дмитрий Глушко в 2000 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (сегодня Северо-Восточный федеральный университет), а в 2003 году — аспирантуру этого вуза. В 2003 году ему присвоена ученая степень кандидата педагогических наук. Много лет проработал на разных должностях государственной службы в Республике Саха (Якутия), занимал пост Первого заместителя Министра просвещения РФ. Имеет почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Фото: пресс-службы
Источник: Минобрнауки России

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