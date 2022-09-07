Новый ректор национального исследовательского Мордовского госуниверситета — наш земляк!

Ректором Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н. П. Огарева (МГУ им. Н. П. Огарева) назначен Глушко Дмитрий Евгеньевич.

Дмитрий Глушко в 2000 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (сегодня Северо-Восточный федеральный университет), а в 2003 году — аспирантуру этого вуза. В 2003 году ему присвоена ученая степень кандидата педагогических наук. Много лет проработал на разных должностях государственной службы в Республике Саха (Якутия), занимал пост Первого заместителя Министра просвещения РФ. Имеет почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».