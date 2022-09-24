Новый рекорд Якутии по прыжкам через нарты

Георгий Софронов установил новый рекорд Республики Саха (Якутия) по прыжкам через нарты. Теперь новое высшее достижение равна — 1010 нартам! Добавим Что Георгий побил свой прежний рекорд на десять нарт, сообщает «Спорт Якутии». Первым поздравил нового рекордсмена его отец и тренер Николай Николаевич Софронов, в свое время тоже рекордсмен Якутии по северному многоборье, сообщает тгк «Спорт Якутии».

Фото: тгк @bo_kanal. Источник: тгк Спорт Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх