Новый рейс Якутск – Москва

31 октября авиакомпания Utair запускает новый рейс Москва-Якутск. Авиакомпания будет летать между городами на комфортабельном широкофюзеляжном лайнере Boeing 767, рассчитанном на 249 пассажиров.

Вылеты:

из Москвы — в 15:35 по средам, субботам и воскресеньям;

из Якутска — в 06:00 по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Билеты уже в продаже на utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании.

«Мы продолжаем развивать транспортную сеть и открывать рейсы в новые регионы. В осенне-зимнем расписании впервые вводим рейс в столицу Республики Саха — Якутск, жителям которого станут доступны маршруты Utair в 36 городов благодаря удобным стыковкам в аэропорту Внуково», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, что в настоящее время из аэропорта «Якутск» прямые рейсы в Москву выполняют авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Аэрофлот» и S7 Airlines.

В рамках Стратегии развития предприятия до 2032 г. АО “Аэропорт Якутск” ведет планомерную работу по привлечению новых авиакомпаний-партнёров для расширения маршрутной сети, а также по увеличению частоты грузовых и пассажирских рейсов.

В 2021 г. в аэропорту «Якутск» завершился один из ключевых этапов реконструкции взлетно-посадочной полосы. В настоящее время рабочая длина ВПП составляет 3250 м, что позволяет аэропорту принимать и обслуживать практически все типы воздушных судов.

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