Новый разлив нефти в Якутии

В Амгинском улусе опрокинулась автоцистерна с нефтепродуктами.

22 января в адрес Амгинской инспекции государственного экологического надзора поступила информация о дорожно-транспортном происшествии большегрузной автомашины с цистерной ГСМ на 199 км республиканской автодороги (п. Усть-Мая).

Госинспекторами Амгинской инспекции ГЭН оперативно осуществлено контрольно-рейдовое мероприятие. В ходе обследования места происшествия установлено, что большегруз марки «Скания» производил перевозку ГСМ по направлению Нижний Бестях – Эльдиканы. Забуксовав на подъёме, водитель не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание цистерны ГСМ объёмом 41 куб.

При визуальном осмотре места ДТП и транспортного средства наблюдается едкий запах ГСМ. С места ДТП отобраны пробы почвы. В настоящее время проводится административное расследование.