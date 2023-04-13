Новый проект Натальи Оконешниковой: Косплей сериала «Энн»



Наталья Оконешникова поделилась косплеем по мотивам сериала «Энн». она рассказала в соцсети*, как все начиналось:

«Все началось в длинные январские каникулы. Стояли трескучие морозы и я думала, чем себя занять? По рекомендации моих подписчиков мы с дочей начали смотреть этот сериал и просто не могли оторваться

Какие герои, характеры, захватывающий сюжет, игра актеров, пейзажи, атмосфера, нордические картины, снега….Я как фотограф, особенно впечатлилась….Любовь с первой серии

Затем порекомендовала к просмотру ребятам из Фототура Хандыги, которые тоже посмотрели на одном дыхании. И вот тогда, еще в январе мы решили, что хотим отснять косплей по мотивам этого фильма и произведения, настолько он нам понравился!

Началась увлекательная подготовка — распределение ролей, поиск костюмов. Лично я сшила 2 костюма для себя, попозже отмечу швей, которые трудились над костюмами. Самое сложное для нас было найти шляпы канотье.

В общем, я не выдержала душа поэта и с разрешения ребят выкладываю небольшой спойлер. Кто узнал, какие 2 сцены мы отсняли?»

@natalieokoneshnikova

*соцсеть, запрещенная в РФ