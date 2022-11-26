Новый проект «Модная пятница» прошел в ДДН им.Кулаковского

«Модная пятница» — новый проект ДДН им.А.Е. Кулаковского и школы красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» под руководством Полины Ильиничны Ноевой. Это микс показов дизайнеров одежды, рассказов о моде, стиле, новинках в магазинах одежды, утвари, косметики, в общем о красоте.



На запуске программы 25 ноября состоялось преображение модели от топ стилиста, художника-визажиста Зулияны Павловой. Зулияна победитель конкурса «Золотой локон», Недели моды в Якутске в номинации « Лучший парикмахер» «Лучший визажист», в конкурсе «Свадебный Якутск» — «Лучший свадебный стилист».

Кандидат искусствоведения, художник-модельер Зинаида Заболоцкая провела мастер-класс по гардеробу.

Прошла демонстрация эксклюзивной коллекции украшений талантливой Марии Семеновой.

Модели школы красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» показали приемы дефиле.

Магазин обуви «Mario Muzi», концерн «Сахабулт», магазин «Iqwear» представили свои коллекции



Для гостей вечера устроили игры «Самая стильная», «Самая смелая» (девушка должна придумать красивую позировку для фотосессии у фотографа Мичила Яковлева).

Запуск «Модной Пятницы» состоялся. Проект серийный. Следите за анонсами.