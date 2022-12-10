Новый природный феномен Арктики — цунами: Рассказ Николая Находкина – часть 2

Вторая часть рассказа Николая Находкина приоткроет тайны природных феноменов необитаемого якутского острова в океане. Читатели узнают, что происходит вокруг острова под водой и опасностях, скрытых на пустынных берегах, неожиданных следах, обнаруженных на вулканических песках и предположении об участившихся случаях бесследного исчезновения людей на южном побережье Ледовитого океана. Много других интересных фактов натолкнут читателя на неожиданные озарения и переосмысление того, к чему раньше не был обращен взгляд северян.

Справка:Находкин Николай Александрович родился 01.06.1958 г. в с. Марха Ленинского района ЯАССР, кандидат биологических наук, Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), Почетный полярник России, Эколог.

Ученый. 13 лет с 1980 по 1993 гг. работал в Институте биологии СО РАН. Первым из саха защитил кандидатскую работу по специальности «экология». В 1988 году создал Общественный экологический центр, который впервые вскрыл правду о проводимых в Якутии мирных атомных взрывах. Автор полевого справочника «Птицы Якутии».

Автор книг: «Современные технологии для жителей Севера», «Спасатели Якутии», «Записки начальника Службы спасения Якутии», многих статей. Со дня основания в 2001 году по настоящее время член редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии».

Сегодня он генеральный директор ООО «Безопасная Арктика» и представитель ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) МЧС РФ в Якутии.

Путешественник. Лауреат Премии Русского географического общества (2016). Финалист премии РГО в номинации «Экспедиция» (2016). Впервые в мире с командой прошел речным путем из бассейна Тихого океана в Северный Ледовитый океан. Впервые в мире с командой на надувных судах дошел до островов Большой Ляховский (2020 г.), Малый Ляховский, Земля Бунге, Фадеевский и Новая Сибирь в Северном Ледовитом океане (2022 г.).

Тайм-коды видеорассказа:

00:00 – вступление и визитка

02:05 – о действующих вулканах Якутии

03:20 – цунами в Арктике — реальность

09:45 – откуда на островах северные олени?

11:46 – о Земле Санникова

12:25 – о соблюдении якутских обрядов и реальной мистике

14:18 – арктический серфинг на катамаранах

19:14 – как мониторить Арктику на чужое присутствие в таких высоких широтах?