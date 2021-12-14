Новый председатель Счетной палаты Якутии

Парламент Якутии рассмотрел вопрос о назначении на должность председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия). Кандидатура Алены Федоровой была внесена Главой Республики Саха (Якутия).

Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал утвердить эту кандидатуру на должность председателя Счетной палаты Якутии.

В своих выступлениях решение комитета поддержали народные депутаты республики Виктор Губарев, Юрий Николаев, Михаил Эверстов.

Во время тайного голосования кандидатуру Алены Федоровой на должность председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия) поддержали 47 народных депутатов, проголосовали против – 8, от голосования воздержался один народный депутат республики.

Справка:

Федорова Алена Афанасьевна родилась в с. Сунтар Сунтарского района Якутской АССР. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика труда» квалификации «экономист». В 2002 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция» квалификации «юрист».

Свою трудовую деятельность начинала экономистом — организатором кооператива «Хадан» совхоза «Бордонский», главным экономистом совхоза «Хаданский» и ветеринарной станции Сунтарского района. Замещала должности старшего государственного инспектора, главного инспектора и начальника отдела налогообложения юридических лиц Государственной налоговой инспекции по Сунтарскому району, проработала заместителем начальника Сунтарского отделения Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

С мая 1996 года по октябрь 2000 года Федорова А.А. работала заместителем главы Администрации Сунтарского улуса по экономике и финансам. За данный период была проведена оптимизация бюджетной сферы (образование, здравоохранение), полностью проведена реформа жилищно-коммунального хозяйства (перевод на жидкое топливо практически всех крупных котельных улуса), в 1997 году подписано первое соглашение с АК «АЛРОСА» об участии в социальном развитии улуса. Впервые был составлен бюджет Сунтарского улуса на 1998 год в пяти вариантах при отсутствии нормативного бюджетирования. Проведена значительная работа по учету бесхозных объектов недвижимости и жилого фонда. В рамках республиканской программы «2000 добрых дел» были построены социальные объекты.

С октября 2000 года по январь 2002 года Алена Афанасьевна работала в должности начальника отдела Аппарата Представителя Президента Республики Саха (Якутия) по Западному округу в г. Мирный. Целью работы было изучение экономического состояния районов алмазной провинции, организация взаимодействия с АК «АЛРОСА» и подготовка соглашения с АК «АЛРОСА» с учетом специфики каждого района, в целях интеграции сельских и промышленных районов.

С февраля 2002 года по настоящее время непрерывно работает в системе налоговой службы. Была руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Саха (Якутия) в г. Мирном, замещала должность начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия). За этот период было налажено конструктивное и эффективное взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками республики. С февраля 2013 года работала заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия), в январе 2018 года назначена руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия).

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года Управление, возглавляемое Федоровой А.А., заняло 11 место в общероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности налоговых органов Российской Федерации.

За добросовестный труд, вклад в социально-экономическое развитие республики Федоровой А.А. присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия)», отмечена знаком отличия «Почетный работник ФНС России», награждена Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия).