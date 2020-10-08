Новый поворот в деле экс-замминистра Вербицкой

В Якутском городском суде состоялось третье судебное заседание по делу Людмилы ВЕРБИЦКОЙ, бывшего замминистра здравоохранения Якутии. Она обвиняется по ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сегодня, 8 октября, судья Людмила НИКОЛАЕВА вернула это уголовное дело прокурору.

Подробности пока неизвестны, так как судебный процесс шел в закрытом формате из-за мер безопасности от эпидемии коронавируса. Вначале заседания судья вынесла решение: «с учетом мнения сторон, просивших отказать в ходатайстве о допуске журналиста, а также с учетом возраста и состояния здоровья подсудимой, учитывая площадь зала судебных заседаний, количества участников судебного процесса в составе судьи, секретаря, прокурора, двух потерпевших, подсудимой и защитника, более 20 свидетелей, в допуске журналистов для фото- и видеофиксации процесса отказать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки».

Напомним, что более 600 якутян подписали петицию в защиту Людмилы Вербицкой. При том количестве опубликованного компромата, который, якобы, обличает Людмилу Вербицкую в различных махинациях с поставками лекарств, медоборудования, в приобретении недвижимости за рубежом, в республике есть немало людей, которым бывший замминистра здравоохранения помогла в болезни и которые сегодня выступают в ее защиту. Тем более, что ее адвокат Ольга МАМАЕВА заявляла в СМИ, что в ходе допроса в качестве подозреваемой Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе тогдашнего и.о. прокурора республики Айдара ИВАНОВА. По словам ее защитника, Людмила Вербицкая сказала так: «Иванов имеет ко мне личную неприязнь и угрожал, что испортит карьеру и вылечу из Якутска без трусов».

Судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой призван внести ясность в это уголовное дело, которое вызывает противоречивые мнения в обществе, и окончательно доказать или опровергнуть виновность бывшего замминистра здравоохранения республики.

На данном этапе в судебном процессе по делу Вербицкой возник перерыв – из-за возврата дела в прокуратуру.

SakhaLife получил разъяснения по поводу решения судьи Якутского городского суда Людмилы НИКОЛАЕВОЙ о возвращении уголовного дела Людмилы ВЕРБИЦКОЙ прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом — в обвинительном заключении не указано превышение каких прав и обязанностей вменяется Людмиле Вербицкой в вину, со ссылкой на конкретные статью, часть, пункт.

Как можно заключить из информации пресс-службы Якутского городского суда: судья сочла, что неопределенность в обвинении грубо нарушает гарантированное Конституцией РФ право обвиняемой на судебную защиту. При этом суд исходил из того, что возврат уголовного дела прокурору обусловлен проведением необходимых процессуальных действий, в том числе направленных на устранение препятствий рассмотрения дела судом, на соблюдение предусмотренных процессуальным законом прав обвиняемой знать, в чем она обвиняется.

Перечисление в обвинительном заключении нормативных актов, иных документов, которыми в своей деятельности должна руководствоваться Вербицкая Л.И., без указания на конкретные полномочия, которые она превысила, является недопустимым, говорится в информации пресс-службы суда на запрос SakhaLife.

Меру пресечения обвиняемой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд оставил без изменения.

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