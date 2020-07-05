05.07.2020
16:31
25
Экология
Новый повод для беспокойства Греты Тунберг
Аномальная погода наблюдается в Верхоянском районе Якутии: там в ночь на 5 июля выпал снег. Температура, которая в июне превышала 30 градусов, сегодня упала до плюс восьми, сообщает ЯСИА.
Еще 1 июля в Верхоянском улусе было 25-27 градусов тепла, местами из-за жары начались лесные пожары. Но погода резко изменилась — 4 июля столбик термометра опустился до +12 градусов, а 5 июля до +8 градусов, а в некоторых поселках района выпал снег.
Как рассказал ЯСИА один из жителей района, снег выпал не в самом Верхоянске, а в поселках Батагай и Борулах, где стоит очень холодная погода. Полюс холода подтверждает свой статус даже летом.
Отметим, что в течение уходящей недели в Алданском и Чурапчинском улусе выпал крупный град.
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