Новый повод для беспокойства Греты Тунберг

Аномальная погода наблюдается в Верхоянском районе Якутии: там в ночь на 5 июля выпал снег. Температура, которая в июне превышала 30 градусов, сегодня упала до плюс восьми, сообщает ЯСИА.

Еще 1 июля в Верхоянском улусе было 25-27 градусов тепла, местами из-за жары начались лесные пожары. Но погода резко изменилась — 4 июля столбик термометра опустился до +12 градусов, а 5 июля до +8 градусов, а в некоторых поселках района выпал снег.

Как рассказал ЯСИА один из жителей района, снег выпал не в самом Верхоянске, а в поселках Батагай и Борулах, где стоит очень холодная погода. Полюс холода подтверждает свой статус даже летом.

Отметим, что в течение уходящей недели в Алданском и Чурапчинском улусе выпал крупный град.