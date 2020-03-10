Новый пост Владимира Васильева

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Васильеве В.Н.»

Освободить Васильева Владимира Николаевича от должности первого заместителя министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 10 марта 2020 года. № 1042

Владимир Васильев возглавит Северный Форум

Указом главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА Владимир ВАСИЛЬЕВ освобождён от должности первого заместителя министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Кандидатура Владимира Васильева согласована на выдвижение на ответственную должность исполнительного директора Северного Форума.

Северный Форум является уникальной площадкой для диалога между странами и регионами для улучшения качества жизни на Севере, поддержки устойчивого развития северных и арктических территорий, а также инициатив в сфере социально-экономического сотрудничества между северными регионами.

Сегодня Якутия имеет своих представителей во всех рабочих группах Северного Форума, которые осуществляют крупные международные и общероссийские проекты, среди которых открытие Международной Арктической школы, проекты по развитию телемедицины, цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Севера и Арктики. Большое внимание уделяется работе по защите хрупкой природы Севера и коренных малочисленных народов при промышленном освоении Арктики.

Перед Северным форумом стоит задача по проведению в Якутске второго «Северного форума по устойчивому развитию» (СФУР). Первый форум, на котором широко обсуждены ключевые вопросы «арктической» и «северной» повестки, прошёл в сентябре прошлого года в Якутске с участием восьми приполярных государств – Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, России и стран Северо-Восточной Азии – Китая, Республики Корея и Японии и ряда российских регионов.

В 2021-2023 годах в Якутии планируется проведение масштабной работы в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете.