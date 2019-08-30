30.08.2019
21:36
558

Якутск

Новый пост депутата

Пока Айаан ВАСИЛЬЕВ, депутат Якутской городской Думы и директор Мархинской СОШ №2 путешествовал по Испании, решился его кадровый вопрос.  

Сегодня, 30 августа 2019 г. Айаан Ильич назначен директором МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26» ГО «город Якутск». Об этом сообщается на сайте управления образования Окружной администрации города Якутска.

В своих аккаунтах в соцсетях Айаан Ильич пока не сообщил эту новость. Пока не внесены изменения и в его биографию на сайте Якутской городской Думы.

Напомним, что последние четыре года Айаан Васильев возглавлял Мархинскую школу №2. И вот теперь назначен директором одной из центральных и самых престижных школ Якутска. Айаан Ильич — известный общественник и член рескома КПРФ.

До сих пор школу №26 возглавляла Любовь Николаевна НОЕВА.   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из соцсети.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх