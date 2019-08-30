Новый пост депутата

Пока Айаан ВАСИЛЬЕВ, депутат Якутской городской Думы и директор Мархинской СОШ №2 путешествовал по Испании, решился его кадровый вопрос.

Сегодня, 30 августа 2019 г. Айаан Ильич назначен директором МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26» ГО «город Якутск». Об этом сообщается на сайте управления образования Окружной администрации города Якутска.

В своих аккаунтах в соцсетях Айаан Ильич пока не сообщил эту новость. Пока не внесены изменения и в его биографию на сайте Якутской городской Думы.

Напомним, что последние четыре года Айаан Васильев возглавлял Мархинскую школу №2. И вот теперь назначен директором одной из центральных и самых престижных школ Якутска. Айаан Ильич — известный общественник и член рескома КПРФ.

До сих пор школу №26 возглавляла Любовь Николаевна НОЕВА.