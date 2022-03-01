Новый порядок тушения природных пожаров принят в Якутии

В региональном правительстве утвердили новый порядок организации тушения ландшафтных (природных) пожаров. Документ регламентирует организацию взаимодействия территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Порядок принят для реализации переданных субъекту полномочий в части тушения ландшафтных (природных) пожаров. Он должен обеспечить повышение оперативного реагирования всех служб и ответственных организаций.

Согласно документу, на тушение привлекаются силы и средства аварийно-спасательных формирований, добровольной пожарной охраны, подразделений федеральной и региональной противопожарных служб, лесопожарных формирований республики, собственников и арендаторов земель, земельных участков, подверженных угрозе природных пожаров, мобилизованное население.

Реагирование должно быть незамедлительным при обнаружении очагов в границах населенных пунктов, в 10-ти километровой зоне от них, а также вблизи объектов инфраструктуры и экономики при отсутствии естественных преград.

Решения о мерах по тушению ландшафтных (природных) пожаров, обнаруженных за пределами 10-ти километровой зоны, принимается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципальных районов и городских округов.

При угрозе переходя огня на территорию населенного пункта на тушение незамедлительно направляются силы и средства подразделений добровольной пожарной охраны, федеральной и региональной противопожарных служб, дислоцированных там.

Непосредственное руководство тушением осуществляется руководителем тушения пожара, который назначается решением КЧС и ОПБ муниципального района или городского округа из состава должностных лиц лесопожарных формирований, прошедших соответствующее обучение.

Сводный учет всех природных пожаров, зафиксированных в республике, осуществляет Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

Отдельные пункты в документе посвящены патрульным, патрульно-маневренным, маневренным, а также патрульно-контрольным группам, которые создаются решением глав муниципалитетов.

Патрульные, патрульно-маневренные группы

Патрульные группы состоят как минимум из 2 человек, а патрульно-маневренные – из 5. Как правило, это члены общественных объединений, организаций и учреждений всех форм собственности. В их задачи входит: идентификация и выявление термических аномалий вблизи населенных пунктов, несанкционированных отжигов сухой растительности, проведение профилактических мероприятий среди населения о мерах пожарной безопасности, передача информации о возгораниях в ЕДДС, в надзорные органы – информации о виновных лицах.

Маневренные группы

В каждом муниципальном районе или городском округе должно быть не менее двух маневренных групп. Они создаются из двух эшелонов, первый — непосредственно в населенном пункте, второй – в районе или городском округе.

В состав маневренных групп входят нештатные спасательные службы, организаций и учреждений всех форм собственности, представители управлений и подразделений, члены общественных объединений, местное население (добровольцы).

Такие группы принимают меры по ликвидации отдельных очагов, оказывают содействие оперативным службам по установлению лиц, виновных в административном правонарушении, передают информацию о пожарах в ЕДДС, делают запрос сил и средств оперативных служб.

Патрульно-контрольные группы

Патрульно-контрольные группы формируются в каждом муниципальном районе или городком округе из представителей территориальных подразделений надзорных органов Главного управления МЧС России, районных подразделений МВД, управлений сельского хозяйства, лесного надзора и охраны лесов, общественных организаций. Численность определяется в каждом конкретном случае индивидуально, но должно быть не менее 4 человек.

Группы проводят рейдовые мероприятия, осуществляют контроль за порядком проведения профилактических выжиганий сухой растительности, выполнением собственниками и должностными лицами мероприятий по расчистке территории, прилегающей к лесу, от сухой травы, пожнивных остатков, мусора, горючих материалов, полос отвода автомобильных и железнодорожных дорог, созданием минерализованных полос и противопожарных разрывов.