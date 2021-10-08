Новый порядок налогообложения апробируют на торговых центрах

7 октября на заседании правительства республики под председательством Андрея Тарасенко принят проект постановления «Об утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения».

Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я) Владимир Степанов, представляя проект, отметил, что данный нормативно-правовой акт был разработан в целях установления нового Порядка определения вида фактического использования объектов недвижимого имущества, соответствующих требованиям статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, то есть определения объектов недвижимости, в отношении которых имущественный налог исчисляется исходя из их кадастровой стоимости.

Пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) поясняет, что принимаемый Порядок устанавливает последовательность и сроки проведения мероприятий, перечень и права ответственных должностных лиц, устанавливается состав рабочей группы и межведомственной комиссии. Для собственников, правообладателей, муниципалитетов введена возможность заявительного порядка определения вида фактического использования принадлежащих им объектов недвижимости.

На сегодняшний день закон о порядке исчисления налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимости исходя из их кадастровой стоимости применяется во всех регионах ДФО кроме Якутии и Чукотки. Проект Закона РС(Я) «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», предусматривающий аналогичный подход к формированию налогообложения, разработан Минэкономики РС (Я) и будет рассмотрен народными депутатами на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) 20 октября текущего года.

Новый для Якутии порядок налогообложения предлагается внедрить с 2022 года и апробировать на торговых центрах, а также жилых помещениях, гаражах, машиноместах, объектах незавершенного строительства, расположенных на территории муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек, то есть в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск.

Применение кадастровой стоимости позволит выровнять налоговую нагрузку на собственников разных видов объектов недвижимости, так как существующая кадастровая стоимость таких объектов в большей степени учитывает их рыночные характеристики, но не их функционал. Осуществление выездных мероприятий позволит исключить практику, при которой фактическое использование зданий, сооружений и помещений не соответствует их целевому назначению.

Принятие данного законопроекта, устанавливающего определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, позволит вовлечь налогоплательщиков, ранее освобожденных от уплаты налога на имущество, применяющих специальные налоговые режимы, что приведет к увеличению налоговых доходов республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований республики.

Законопроект будет подписан председателем правительства Андреем Тарасенко в ближайшее время.