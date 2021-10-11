Новый образ звезды восхитил якутян

«Звезды Туймаады» в своем инстаграмм опубликовали новый образ звезды якутской эстрады и бизнес-вумэн Ули СЕРГУЧЕВОЙ – КУННЭЙ. Всегда разная, но каждый раз великолепная звезда привела фолловеров в восторг. View this post on Instagram A post shared by zvezdy_tuymaady_ (@zvezdy_tuymaady_)

Фото: из соцсети https://www.instagram.com/p/CU4KOS7jrf8/?utm_medium=copy_link Источник:

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