Новый мусорный полигон Якутска начнет действовать с начала 2023 года

ЦУР Якутии зафиксировал через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» жалобу горожанина Михаила Ч. на свалку по Вилюйскому тракту. «Мы живем в частном секторе по Вилюйскому тракту, страдаем от запаха и смога от мусорного полигона, который расположен на девятом километре тракта. В СМИ много писали о новом полигоне, когда его откроют?», — написал заявитель.

Как сообщили ЦУР в МинЖКХ Якутии, ввод нового полигона запланирован на начало 2023 года. На сегодняшний день проект полигона получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Строительство начнется в этом году.

Полигон будет размещен на 27 км Вилюйского тракта. На земельном участке проведены инженерные изыскания и оценка воздействия на окружающую среду. Генеральным заказчиком-застройщиком выступает ГУП «ЖКХ РС(Я)». Полигон планируют ввести в эксплуатацию двумя этапами, уточнили в министерстве.

«Полигон мощностью 132 тысячи тонн ТКО в год станет первым в стране объектом размещения отходов, построенным с соблюдением всех требований на «вечной мерзлоте». По проекту он будет состоять из пяти карт-участков, где складируется мусор. По мере заполнения они подлежат рекультивации. Первую карту планируют создать в начале 2023 года, еще четыре — до 2028-го.

На полигон будут поступать отходы из мусороперегрузочной станции после сортировки с отбором вторичной фракции, что должно сократить массу отходов, направляемых на полигон. Строительство мусороперегрузочной станции будет вестись параллельно с полигоном. Доставляться отходы на полигон от мусороперегрузочной станции будут в закрытых бункерах, что исключит разбрасывание мусора по пути», — сообщили в пресс-службе МинЖКХ Якутии.