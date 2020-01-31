Новый мусорный полигон в Якутске появится в 2021 году

В Якутске будет создан новый мусорный полигон в 2021 году, с его строительством рекультивируют старый по программе национального проекта «Экология». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на ВГТРК.

«Вопрос давний, он должен был быть уже решен, но в силу ряда обстоятельств у города не получилось его реализовать, и за это взялась республика. Хочу сказать, что мы до конца 2021 года должны построить новый полигон и уже в начале 2022 года полностью запустить мусоросортировочный комплекс. По таким планам будет строиться работа по реализации этого проекта», — сообщил Айсен Николаев.

Глава республики подчеркнул, что проект начнет реализовываться уже с 2020 года – это проектно-сметная документация, прохождение экспертизы и само начало строительства.

«Проекты достаточно недешевые, но вместе с тем, считаю, что с привлечением ГУП «ЖКХ РС(Я)» можно с этими задачами справиться в установленные сроки. А в 2022 году мы также окончательно должны закрыть свалку на 9 километре Вилюйского тракта, начать ее утилизировать за счет федеральных средств, нам удалось добиться включения в программу по охране окружающей среды нацпроекта «Экология»», — резюмировал он.

Глава региона также рассказал, что в республике есть еще семь таких проектов, в том числе связанных со строительством полигонов, сортировкой мусора.