Новый мини-парк в хангаласском селе Тит-Эбя

В селе Тит-Эбя Хангаласского улуса завершили благоустройство мини-парка в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Это живописное место в прошлом было огромным футбольным полем. Со временем жителей в селе становилось все меньше и оно потеряло свою актуальность. В 2016 году здесь своими силами построили небольшое футбольное поле, купили детское оборудование, которое сегодня уже устарело. Не было ни удобных пешеходных троп, ни скамеек и освещения.

«Мы попали в программу последним 49 номером, – поделился глава Жемконского 1 наслега Дмитрий Варламов. Когда начались работы, было очень много вопросов от населения. Все ждали, что же получится. Когда мы залили цемент, установили МАФы и однажды вечером включили лампы, здесь собрались все жители. Мы даже охраняли объект от детей, которым было невтерпеж опробовать оборудование. Все очень довольны. Такого парка у нас никогда не было».

Объект реализован качественно и раньше запланированного срока. На месте работал местный подрядчик – ИП Станислав Адамов. Подрядчики сделали всё на совесть — для себя, своих детей и внуков, отметили архитекторы.

Мини-парк стал комфортным местом, где собирается детвора и взрослые со всего села. Сейчас там появились современные воркаут-зона и две детские площадки от российской фирмы Romana, пешеходная и велосипедная дорожка, зона отдыха с качелями, скамейки и освещение. По словам автора, архитектора Гелены Семеновой, проект разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей.

«На территории мини-парка они хотели видеть игровые площадки для детей, спортивную зону и места для тихого отдыха. Главная цель заключалась в создании пространства, где можно организовать досуг населения любого возраста.

Во время этапа реализации проекта активное участие принимали администрация Жемконского 1-наслега и Центр компетенции LETO. Реализованный проект мини-парка получился красивым и уютным. Теперь в парке можно отдохнуть, погулять и проводить различные мероприятия», — отметила она.

Автор также добавила, что при проектировании мини-парка впервые применен брендинг из собственного дизайн-кода села Тит-Эбя. Дизайн-код был разработан в прошлом году творческой группой студентов кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики АГИКИ Афанасием Дедюкиным и Алиной Лаптевой.

«Вначале мы съездили в само село, изучили местность, историю, встретились с населением и выслушали их пожелания, — поделилась руководитель творческой группы Ольга Рахлеева. — После этого приступили к работе над эскизами логотипа. Вариантов было очень много, каждый автор сделал по несколько эскизов в разных стилях. Каждый эскиз обсуждали со специалистами и представителями села, вносили изменения. Так как дизайн-код пространства должен отражать всё — региональные особенности, историю, то, чем живёт и гордится население, приоритетные направления в деятельности села (сельхозпродукция, туризм и т.д.) — этот процесс был самый сложный и длительный. После того, как выбрали два варианта со всей полагающейся айдентикой, мы выставили их на общественное обсуждение и голосование. Ждали, волновались и в итоге большинством голосов победил вариант Афанасия Дедюкина. Он более понятный для населения, отражает все достопримечательности и пожелания заказчика».

Бренд села Тит-Эбя отражает культурно-исторические традиции населения, природную красоту местности и развитие сельскохозяйственной области. Одно из важных исторических достопримечательностей — дерево, под которым родился Тыгын Дархан. Легенда передается из поколения в поколение и является частью их культуры.

По словам главы, в ближайшее время планируется открытие СХПК, в продукции которой также будет применен брендинг из дизайн-кода.

Напомним, в этом году в Якутии благоустраивают беспрецедентное количество дворовых территорий. В 37 городах и селах идет благоустройство 124 дворов и мини-парков по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», из которых 75 в столице региона. По 49 территориям в муниципальных образованиях заказчиком выступает Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году – 846,00 млн рублей