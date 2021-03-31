31.03.2021
21:59
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Якутск

Новый микрорайон в районе ДСК будет называться…

…Звездным.

В южной части г. Якутска, в районе квартала ДСК, начались работы по подготовке к квартальной застройке территории бывшей воинской части, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новый микрорайон «Звездный» будет отвечать всем современным требованиям формирования комфортной городской среды. Так проектом предусмотрено обустройство микрорайона пешеходными и велосипедными дорожками общей протяженностью 6 км., благоустройство парков и скверов. На набережной озера, которая также будет облагорожена, для жителей микрорайона будут обустроены зоны отдыха, говорится в сообщении.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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