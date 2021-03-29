29.03.2021
11:20
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Политика

Новый мэр Якутска провел планерку

Народно избранный новый глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ разместил пост в инстаграм:

Друзья, поздравляю вас! Эта победа – наше общее достижение!

Спасибо всем, кто поддержал меня. Я чувствую ваше участие сердцем, это дает силы идти вперед и добиваться результата. Я слышу каждый голос и гарантирую – так будет всегда.

Конечно, путь к достижению поставленных целей будет непростым, но и я и моя команда готовы к нему.

Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов.

Фото: https://www.instagram.com/p/CM--pXTMrk-/
Источник: https://www.instagram.com/p/CM--pXTMrk-/
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