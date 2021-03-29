29.03.2021
11:20
912
Политика
Новый мэр Якутска провел планерку
Народно избранный новый глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ разместил пост в инстаграм:
Друзья, поздравляю вас! Эта победа – наше общее достижение!
Спасибо всем, кто поддержал меня. Я чувствую ваше участие сердцем, это дает силы идти вперед и добиваться результата. Я слышу каждый голос и гарантирую – так будет всегда.
Конечно, путь к достижению поставленных целей будет непростым, но и я и моя команда готовы к нему.
Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов.
Фото: https://www.instagram.com/p/CM--pXTMrk-/
Источник: https://www.instagram.com/p/CM--pXTMrk-/
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