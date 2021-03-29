Новый мэр Якутска провел планерку

Народно избранный новый глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ разместил пост в инстаграм:

Друзья, поздравляю вас! Эта победа – наше общее достижение!



Спасибо всем, кто поддержал меня. Я чувствую ваше участие сердцем, это дает силы идти вперед и добиваться результата. Я слышу каждый голос и гарантирую – так будет всегда.



Конечно, путь к достижению поставленных целей будет непростым, но и я и моя команда готовы к нему.



Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов.