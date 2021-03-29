Новый мэр Якутска: От души благодарю

Новым мэром Якутска избран представитель партии «Единая Россия» Евгений ГРИГОРЬЕВ. По результатам обработки 96,72% протоколов он получил 44,09% голосов избирателей.

Уважаемые горожане!

Завершились выборы главы городского округа «Город Якутск». Каждый имел возможность проголосовать в течение трёх дней – с 26 по 28 марта, от души благодарю всех принявших в них участие. Придя на избирательные участки, вы реализовали свое конституционное право и доказали, что вы неравнодушны к судьбе своего города. Особые слова благодарности тем, кто оказал доверие политической партии «Единая Россия».

Хочу высказать слова благодарности избирателям, поддержавшим мою кандидатуру и мою предвыборную программу. Каждый голос, отданный в мою поддержку – это голос в пользу курса, взятого два года назад на повышение качества жизни наших граждан. Все наши горожане – это большая общенациональная команда, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого горожанина. Ваше доверие для меня — большая ответственность, я отдам все силы, чтобы оправдывать его честным трудом.

В ходе предвыборной компании я проехал все округа и пригороды, общался с избирателями, собирал наказы и предложения о развитии территории, обсуждал проблемные вопросы и механизмы их решения. Все наказы учтены и станут основой моей работы: ставлю перед своей командой задачу — самым внимательным образом отнестись ко всем обращениям наших граждан и последовательно работать над их выполнением.

Отдельная благодарность территориальной избирательной комиссии и членам участковых избирательных комиссий за большую работу, направленную на реализацию избирательных прав граждан, работникам правоохранительных органов, обеспечивающим порядок и безопасность в местах голосования, предприятиям, организациям и учреждениям за содействие и помощь избирательным комиссиям.

Вместе мы продолжим созидательную работу на благо родного города!

Биография Евгения Григорьева

В 2008 году – окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «менеджмент организации», специализация — государственное регулирование экономических ресурсов.

В 2015 году — окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, диплом бакалавра по специальности «Юриспруденция».

В 2016 году — окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2017 года — директор по проектному управлению ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)».

С 2018 года – генеральный директор ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» города Якутска, председатель ОД «Центр поддержки общественных инициатив к 100-летию образования ЯАССР».

Финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в 2019 году.

С 2019 года — заместитель главы города Якутска по развитию территорий.

С 2020 года — первый заместитель главы города Якутска по развитию территорий.