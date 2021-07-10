10.07.2021
17:12
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Общество

Портал Госуслуг поможет получить «путинские школьные»

В портале Госуслуг появилась новая услуга — уведомление пользователей о новых единовременных выплатах.

Портал сам заполняет форму заявления на выплату 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправляет пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат.

Механизм новых уведомлений мы начнет функционировать 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал Госуслуг и подписать заявление привычным способом.

Крупные банки страны уже предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Минцифры России
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