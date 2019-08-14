Новый Литературный конкурс учрежден на 100-летии поэта Леонида Попова

Сегодня, 14 августа, на торжественном вечере памяти выдающегося писателя, поэта и публициста, народного поэта Якутии, члена Союза писателей СССР Леонида Попова был дан старт Литературному конкурсу для драматургов, писателей и поэтов. О начале конкурса объявил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Литературный конкурс, призванный оказать поддержку писателям, поэтам, драматургам, и в целом обратить внимание на развитие литературы в республике, учрежден по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Конкурс посвящен 100-летию образования Якутской АССР, и продлится с 2019 по 2022 гг.

«Мне приятно объявить, что Айсеном Сергеевичем принято решение объявить Литературный конкурс по трем номинациям: «Поэзия», «Проза» и «Драматургия». Это необходимо для поддержки новых имен. Чтобы у литераторов, которые занимаются тяжелым писательским трудом, была мотивация, интерес, чтобы была сохранена преемственность поколений. Писатели живут столько, сколько живут их произведения, сколько их помнят. Глава республики поставил перед нами задачу поддержать таланты в литературе, в том числе через поддержку новых имен. Символично, что конкурс мы объявляем в день 100-летия выдающегося человека, поэта, писателя Леонида Попова», — отметил Юрий Куприянов.

Открытый Литературный конкурс будет проводиться на лучшее произведение о современной Якутии. Участие в нем могут принять авторы из любого региона страны. Распоряжением главы Якутии утвержден организационный комитет для разработки положения и порядка проведения конкурса. В ближайшее время на одной из электронных площадок региона будет организован прием заявок.

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки рукописей, фотографий из фондов Литературного музея им. П. А. Ойунского, из архива семьи и близких Леонида Попова, книг из фондов Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, посвящённых жизни и творчеству поэта. На вечере памяти присутствовали родственники, писатели, деятели культуры и искусства. Любимые отрывки стихов поэта прочли министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, родные, дети, внуки, земляки поэта, поклонники его творчества.