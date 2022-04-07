Новый креатив по якутским мотивам от косплеера Айаала Федорова

Новое творение на этот раз по якутским мотивам от косплеера Айаала ФЕДОРОВА (Just Ayaal), который прославился созданием различных косплеев. Ростовые куклы динозавров, эльфа Добби из «‎Гарри Поттера»‎, копию персонажа из комиксов Marvel и даже построил корабль Razor Crest из киновселенной «‎Звездных войн»‎. Последняя его работа огромная двигающаяся копия куклы из сериала «Игра в Кальмара», которая установлена в УрасаМолл. Видео @Чоккай