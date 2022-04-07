07.04.2022
22:14
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Культура

Новый креатив по якутским мотивам от косплеера Айаала Федорова

Новое творение на этот раз по якутским мотивам от косплеера Айаала ФЕДОРОВА (Just Ayaal), который прославился созданием различных косплеев. Ростовые куклы динозавровэльфа Добби из «‎Гарри Поттера»‎, копию персонажа из комиксов Marvel и даже построил корабль Razor Crest из киновселенной «‎Звездных войн»‎. Последняя его работа огромная двигающаяся копия куклы из сериала «Игра в Кальмара», которая установлена в УрасаМолл. Видео @Чоккай

Известный якутский косплеер начал тест драйв зловещей куклы
«Игра в кальмара» вдохновила якутского косплеера
Выставка якутского косплея: 100 необычных экспонатов
Источник: @Чоккай
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