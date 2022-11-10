10.11.2022
12:15
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Якутск

Новый корпус столичной школы готовится к открытию

В декабре в Якутске введут в строй новый корпус школы №5 имени  Н.О. Кривошапкина. Сейчас в здании завершается сборка мебели, монтаж оборудования.

«Каждый ребенок в республике вне зависимости от того, где он живет, должен получать качественное образование. Наша задача — создать для этого все необходимые условия. Мы ежегодно вводим новые школы и детские сады. Они оснащены в соответствии со всеми современными требованиями. Рассчитываю, что общими усилиями к 2024 году Якутия войдет в число 15 лучших регионов России по качеству образования», – ранее отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

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В новом трехэтажном дополнительном корпусе  школы №5 общей площадью 2185,58 кв. метров будут учиться 274 учеников средних и старших классов. В школе на данный момент обучаются почти 1500 детей.

В здании размещены буфет на 45 мест, учебные кабинеты, лаборатории, учительские, кабинеты социального педагога, психолога, тренажерный и хореографические залы, рекреационные зоны, душевые, санузлы.

Пристрой школы №5 г. Якутска построен в рамках реализации проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Якутии в 2021-2024 годах. Проект реализуется с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Напомним, что в 2022  году в рамках национальных проектов и государственных программ в городах и сёлах республики вводят 13 новых школ для обучения в комфортных условиях свыше 4000 детей.

Фото: Министерства строительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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