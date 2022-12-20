Новый корпус дома-интерната построили в Олекминске

Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Демография»

По результатам итоговой проверки управлением госстройжилнадзора РС(Я) выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации новому спальному корпусу на 200 мест Олекминского специализированного дома-интерната для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов.

В 2020 году на территории интерната была забита первая свая, и строительство второй очереди спального корпуса на 200 мест началось в рамках национального проекта «Демография». Подрядчиком строительства является производственный кооператив «Монтажник».



«Сегодня новый двухэтажный спальный корпус, состоящий из трех блоков, соединенных между собой переходами и галереями, общей площадью 7448,32 квадратных метров готовится к запуску в эксплуатацию», — отметил руководитель управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.



В двух спальных блоках созданы все условия для проживания людей пожилого возраста и инвалидов, отвечающие современным требованиям. Третий блок – административный, в нем будут размещены медицинские кабинеты, трудовые мастерские, универсальный зал для спортивных и культурных мероприятий, аптека, прачечная, кабинеты специалистов, складские помещения.

Также благоустроена и ограждена территория дома-интерната со спортивной площадкой и местами отдыха.