Новый клип певицы Июлины о трудных отношениях с матерью

Певица Июлина выпустила новый клип в YouTube. В аннотации к клипу сообщается:

Трек посвящен попытке освободиться от вопроса, который почти всю жизнь Июлины затягивался в узел и делил её отношения с мамой надвое. «Я понимаю тебя, я понимаю, почему тогда ты поступила именно так, ведь поступи ты иначе, не было бы меня нынешней» — говорит Июлина о своей маме, которой пришлось отвезти шестилетнюю дочь в школу-интернат.

Клип возник как необходимость поделиться историей и сделать еще один шаг вперед. Все действие происходит на берегу озера Севан, высоко в горах, что раскрывает метафору свободы. Появление бордового символа не случайно — это цвет в одежде, который для маленькой Июлины постоянно выбирала мама. В кадре Июлина мечется, пытаясь одновременно поймать и отпустить эту связь.

Песня «тик-так» — вторая по счету в EP «НИТЬ», который вышел в начале июня. В него вошло 5 треков, каждый из которых — это либо вопрос, либо ответ в контексте жизни певицы. Музыка альбома «НИТЬ» имеет широкий жанровый диапазон: от синт-попа до лоска симфонического оркестра, которые сменяют переливы сладких соул гармоний и даже внезапное техно.