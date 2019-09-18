18.09.2019
23:26
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Без рубрики
Новый клип Егора Степанова
Новый клип Егора Степанова🤗 @kylaan_kyndyl
Кылаан Кындыл «Маҥнайгы уураһыы» (Первый поцелуй) (слова Иннокентий Эртюков, музыка Семен Николаев)
Источник: https://www.instagram.com/kylaan_kyndyl/
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