Новый кардиоцентр — готовность 90 процентов

Новый кардиоцентр позволит жителям Якутии получить качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики

В Якутии продолжается строительство второй очереди республиканского кардиологического диспансера (кардиососудистого центра на 150 коек).

Строительство кардиоцентра идёт по графику. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы и наладку точной диагностической техники.В центр уже поступили магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, суперсовременные системы стерилизации.

Уже начались пусконаладочные работы высокотехнологичного медицинского оборудования. Центр также будет оснащён новым программным обеспечением в области нейрорадиологии и кардиорадиологии.

«Новое оборудование повысит качество медицинских услуг в якутском кардиоцентре и позволит диагностировать болезни на ранних стадиях.Благодаря созданию профильного диспансера жители Якутии смогут получать качественное лечение, не выезжая за пределы республики», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил генеральный директор Республиканской больницы №1 Станислав Жирков, в новом центре лечение будут проходить пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда и инсультом.

«У нас формируется команда из сотрудников двух якорных медицинских организаций – это специалисты Республиканской больницы №1 – НЦМ и Республиканской больницы №2 – центр экстренной медицинской помощи. В том числе медицинские кадры, которые проходили целевое обучение по линии Минздрава Якутии. Специалисты подготовлены в ведущих научных центрах страны – Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулеваи институт патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина», – сообщил Станислав Жирков.

Готовность объекта составляет порядка 90%, контроль за ходом строительства и приобретением оборудования осуществляет заказчик – ГКУ «Служба госзаказчика РС(Я)».