Новый и.о. президента Академии наук Якутии приступил к работе
Указом главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, исполняющим обязанности президента Академии наук Республики Саха (Якутия) назначен Леонид Николаевич Владимиров.
Напомним читателям, что за плечами Леонида Владимирова, доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН и действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия) большой научный и организационный опыт, комплексный взгляд на модернизационный запрос северного сообщества. Он хорошо знаком с проблематикой социальных и экономических запросов населения республики. В его багаже как фундаментальные научные заделы в изучении систем, регулирующих клеточный и гуморальный иммунитет в организме человека и животных (тимологии), так и прикладные исследования северных домашних животных, уникальный проект арктического овцеводства по гибридизации домашней овцы генами снежного барана чубуку, концепция развития арктического коневодства и многоуровневая система интеграции научно-образовательного комплекса, не говоря о многочисленных всероссийских и международных социокультурных проектах для представителей коренных малочисленных народов Севера, коневодов, оленеводов, любителей конного спорта республики и многого другого.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный работник высшего профессионального образования, Леонид Николаевич Владимиров ведёт активную общественно-политическую работу. Отмечен благодарностью Президента Российской Федерации. Он избирался депутатом Госсобрания Республики Саха (Якутия), являлся доверенным лицом Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации.
Его жизненное кредо — модернизация северного края. Миссию якутской науки он видит в научно обоснованной модернизации всего комплекса жизнедеятельности и образа жизни в суровом регионе страны. По его мнению, якутская наука должна стать связующим звеном модернизационных преобразований северного края.
Представляем вашему вниманию некоторые видеозарисовки со встречи-представления нового и.о. президента АН РС (Я), прошедшей вчера 22 июля 2022 года, которую провел заместитель председателя правительства Сергей Васильевич Местников.
Приятного просмотра!
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