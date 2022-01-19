Новый год жители Якутии встречали в Санкт-Петербурге, Египте и интернете

Около 13% абонентов МегаФона в Якутии провели новогоднюю ночь за пределами республики. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодар и Калининград.

Всего за время праздничных дней жители республики проездом или длительно побывали в 73 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в теплых странах – каждый десятый международный турист из Якутии побывал в ОАЭ, Египте или Турции. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния – путешественники посетили Мексику, Доминикану и Филиппины.

Оставшись дома, люди не забыли поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили почти 6,5 тысяч международных звонков, помимо стран СНГ поздравления улетели в Китай, Германию и Израиль.

Почти 710 терабайт абонентов МегаФона в Якутии ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 26%. Жители республики начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем звонком – с 10:00 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на первый час нового года. Всего абоненты МегаФона в республике проговорили в новогоднюю ночь свыше 15 млн минут, что равняется почти 28 годам непрерывных бесед, и приняли более 780 тысяч звонков-поздравлений.