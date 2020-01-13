Новый год в атмосфере интернациональной дружбы

12 января 2020 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся межнациональный проект «Интернациональный новый год», посвященный завершению Года консолидации и открытию Года памяти и славы в Российской Федерации, Года патриотизма в Республике Саха (Якутия). Торжественная встреча прошла под девизом «Мы вместе», подтверждающим основные задачи национальной политики РФ и РС(Я): сохранение стабильных межнациональных отношений и гражданского мира, поступательное и позитивное развитие всех народов и национальностей.

Участников проекта приветствовали первый заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Владимир Васильев и заместитель председателя общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)», генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, заслуженный работник культуры РФ и РС(Я) Яна Игнатьева. Владимир Николаевич поблагодарил представителей национально-культурных объединений за активное участие в мероприятиях и отметил, что наступивший 2020 год, Год памяти и славы в Российской Федерации, Год патриотизма в Республике Саха (Якутия), пройдет под эгидой празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, которая всегда была символом национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, символом единения и дружбы между народами России.

В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония награждения и вручения дипломов «Лучший проект 2019 года»:

Общественная организация «Союз эвенов Республики Саха (Якутия)», председатель Степанов Анатолий Платонович — проект «Бакалдадяк на якутской земле: встреча с сородичами из Камчатки, Магадана», июнь 2019 года

Ассоциация луораветланов (чукчей) Республики Саха (Якутия), председатель Дьячкова Жанна Андреевна — проект «Республиканский семинар-фестиваль по чукотскому языку, культуре, оленеводству и ветеринарии в г. Якутске», апрель 2019 года

Общественная организация «Русскоустьинцы», председатель Шкулева Татьяна Николаевна – проект «Консолидация русских арктических старожилов Республики Саха (Якутия): русскоустьинцев и походчан»

Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия)», президент Варламов Александр Николаевич – проект «I семейный конкурс-фестиваль по эвенкийскому языку «Эвэдыт турэчинӊат» в с. Хатыстыр Алданского района», 14.12.2019г.

Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия)», президент Варламов Александр Николаевич, и Общественная организация «КСО «Синкэн» МР «Жиганский национальный эвенкийский район», председатель Бурцева Ирина Алексеевна — проект «Межрегиональный молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта» в г. Якутске», 7-9 августа 2019 г.

Общественная организация «Ассоциация долган Республики Саха (Якутия)», председатель Тимофеева Елена Поликарповна — Проект: «Конференция по наследию традиционного уклада языка и культуры долган» в пос. Хатанга Таймырского долгано-ненецкого района Красноярского края.

Ассоциация юкагиров Республики Саха (Якутия), председатель Сентяков Валерий Михайлович – проект «Разработка игрового приложения «Народные игры юкагиров» для системы Андроид», автор Акимова Валентина Семеновна

Общественная женская организация «Северянка» Республики Саха (Якутия), председатель Сивцева Татьяна Васильевна — проект «I республиканский фестиваль-конкурс «Северянка-2019»

Общественная организация Якутская община «Төрут эйге» (Исконный мир), председатель Новикова Екатерина Петровна – проект «Съемки фильма по сюжету олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур»

Общественная организация «Русская община Республики Саха (Якутия)», председатель Подголов Александр Григорьевич – выпуск и презентация книг «Русский размах Людмилы Медведевой» и «Сказки Русского Устья»

Республиканская общественная организация «Потомки государевых ямщиков», председатель Добрянцев Анатолий Анатольевич — участие во Всероссийских фестивалях «Мосты народов — мосты России» (Крым), «Радуга России» (г. Нижний Новгород). Установление исторических и культурных связей с ямщицкой станцией «Гаврилов Ям» в Ярославской области

Общественная организация «Русское раздолье», председатель Пигур Мирослава Станиславовна -проект «Живет Россия и поет»

Общественная организация «Финское культурное общество в Республике Саха (Якутия)», председатель Зырянова Раиса Анисимовна — выпуск и презентация сборника «Блокадники Ленинграда»

Общественная организация Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк», атаман Канин Александр Николаевич – проект «X республиканский фестиваль казачьей и ямщицкой песни»

Общественная организация «Белорусская община «Суродич», председатель Пашкевич Ольга Иосифовна – проект «Организация и проведение международного фестиваля «Благодать большого снега», вечер-встреча в литературно-музыкальной гостиной «Содружество муз» с Владимиром Федоровым (г. Москва).

Польское общественное объединение «Полония» РС(Я), председатель Шиманская Валентина Франциевна – проект «Экспедиция «По следам польских политссыльных».

Общественная организация «Литовская община «Гинтарас», председатель Юрганова Инна Игоревна — проект «Дни литовской культуры на земле Олонхо» с участием фольклорного ансамбля «Ратиле»

Общественная организация «Союз армян Республики Саха (Якутия)», председатель Навоян Андраник Альбертович — Творческие проекты, посвященные 100-летию якутского композитора Гранта Григоряна

Общественная организация «Азербайджанская община «Баку» Республики Саха (Якутия), председатель Мамедов Алиш Забид – оглы – проект «Азербайджанский народный праздник «Новруз – байрам»

Общественная организация «Кыргызский конгресс «Ынтымак» Республики Саха (Якутия)», председатель Орунбаев Алтынбек Торобекович – проект «Театрализованное детское новогоднее представление»

Общественная организация «Национальная община «Тыва» г. Якутска, председатель — Шартан Оол Зоя Хоюгооловна — проект «Традиции и обряды тувинского праздника «Шагаа»

Ассоциация корейцев г. Якутска, председатель Шамаева Вера Гивеновна – проект «Корейский традиционный праздник «Сольналь»

Еврейская национально-культурная организация «Якутское общество еврейской культуры», председатель Лифшиц Сара Хаимовна — проект «Холокост в поэзии и литературе»

Общественная организация «Бурятская община г. Якутска», председатель – Намтоев Арсалан Жаргалович – проект «Праздник Белого месяца «Сагалган»

Общественная организация «Татарская община «Туган Як», председатель Волков Ильдус Юнусович – проект «Вечер памяти народного поэта Габдулы Тукая»

Победители в номинации «Носители и хранители народной культуры»:

1.Хуснутдинов Тахир Хасанович, Татарская общественная организация «Туган Як» в Республике Саха (Якутия)

2. Ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Стрекаловская Ирина Егоровна, РОО «Потомки государевых ямщиков» Республики Саха (Якутия)

3. Курилов Макар Семенович, Ассоциация юкагиров Республики Саха (Якутия)

4.Куличкина Анастасия Еремеевна, Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия)

5. Эвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча», руководитель Никулина Зинаида Платоновна

Ассоциация эвенов Республики Саха (Якутия)

6. Манукян Гоар Самвеловна, Общественная организация «Союз армян Республики Саха (Якутия)»

За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха (Якутии) почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» награждена Бандерова Татьяна Васильевна, ветеран сцены, самодеятельный мелодист.

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Собравшиеся стали свидетелями потрясающе красочного, зрелищного концерта с участием творческих коллективов ДДН им. А.Е. Кулаковского, представителей НКО, участниц Второго межнационального конкурса красоты и таланта «ЭтноКраса -2019», солист Государственной филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер.

Интернациональный Новый год проводится Ассамблеей народов Республики Саха (Якутия), Домом дружбы народов имени А. Е. Кулаковского при поддержке министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Напомним, что в Якутии в мире и согласии проживают представители 129 национальностей и 16 вероисповеданий. Объединив под своим крылом национально–культурные объединения, диаспоры и землячества, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, стал центром реализации межнациональных проектов, проведения календарных и обрядовых праздников, тематических вечеров, семинаров, мастер-классов, дискуссионных площадок.

В настоящее время приоритетными целями государства являются сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности. В нашей стране есть объединяющая идея – патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, своему народу и готовности к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.