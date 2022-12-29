Новый год с ЯТЭК: исполнение желаний, помощь пожилым и ледовая сказка

Благотворительная акция «Дерево желаний» второй год подряд становится центральным событием празднования Нового года для команды ЯТЭК. В этом году сотрудники предприятия помогли в исполнении заветных мечтаний воспитанникам Вилюйского детского дома, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и детям пожарных, а также организовали сбор средств для одиноких пенсионеров Кысыл-Сыра.

Письма с заветными желаниями ребят из Вилюйского детского дома были развешаны на ёлке, установленной в офисе ЯТЭК в Кысыл-Сыре. Сотрудники компании помогали Деду Морозу прочесть праздничную «корреспонденцию» и приобрести подарок. Фантазии у детворы, как всегда, были самые разные: от игрушек и предметов гардероба до акустической гитары и ювелирных украшений. По итогам акции сотрудники компании помогли изменить к лучшему настроение 25 ребятишек.

«В прошлом году я загадывал желание, но не очень верил, что оно сбудется. Очень удивился и обрадовался, когда мне вручили подарок. На этот раз я уже меньше сомневался, но всё равно не ожидал, что Дед Мороз подарит мне гитару! Конечно, о таком сюрпризе можно было только мечтать. Теперь я смогу посвятить всё свободное время любимому делу – музыке», – поделился воспитанник Вилюйского детского дома Александр Фомин.

Новогодняя пора – время надежд, планов на будущее и ожидание радости для людей любого возраста. В преддверии праздников команда ЯТЭК объединила добрых и неравнодушных людей, которые подарили тепло и внимание жителям посёлка Кысыл-Сыр. Совместными усилиями сотрудники компании собрали средства и поддержали малоимущих бабушек и дедушек, подарив им праздничные наборы продуктов и именные открытки от школьников Кысыл-Сыра. Сотрудники сами навестили ветеранов. До нового года праздничные подарки от ЯТЭК также получат более двадцати ребят с ограниченными возможностями здоровья, около полусотни многодетных семей и дети пожарных Кысыл-Сыра.

По установившейся в прошлом году доброй традиции, ЯТЭК также построила для жителей поселка Кысыл-Сыр и Вилюйского улуса праздничный аттракцион. Ледовый городок под названием «Деревня Деда Морозовка» расположился в посёлке, на берегу Вилюя. Здесь можно покататься на горках, побродить в лабиринте и навестить якутского Деда Мороза – Чысхаана, со Снегурочкой. Ледяную сказку украшают красочная подсветка, искусственная красавица-ёлка, а также 12 снеговиков, созданных руками жителей посёлка и сотрудников ЯТЭК.

«Каждому хочется, чтобы будущий год был лучше предыдущего. Мы планируем, загадываем сокровенные желания, смотрим в 2023 год с неизменным оптимизмом, верим в лучшее. ЯТЭК уже третий год подряд отказывается от корпоративных подарков партнёрам, чтобы поднять настроение тем, кто нуждается в празднике по-настоящему. Вместе с жителями посёлка компания каждый год старается создать в Кысыл-Сыре новогоднюю атмосферу. И нам это удаётся, именно благодаря неравнодушию людей», – отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.