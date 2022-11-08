08.11.2022
20:47
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Якутия

Новый год — праздник для детей! В Якутске устанавливают елку

В Якутске состоятся праздничные новогодние мероприятия для детей. В то же время руководитель АГИП РС (Я) Георгий Михайлов призвал органы власти и местного самоуправления республики отказаться от проведения корпоративных праздничных мероприятий. 

«Новогоднюю традицию, наряжать на центральной площади елку, решили в этом году не отменять. Неправильно было бы лишать детей Нового года, праздника, которого маленькие якутяне очень ждут. Однако, от корпоративных праздничных мероприятий считаем правильным в этом году воздержаться. В администрации мы уже приняли решение отменить новогодний корпоратив», — отметил Георгий Михайлов.

При этом было принято решение отказаться от дополнительных трат: елку и площадь украсят игрушками и иллюминацией, закупленными в прошлом году. Средства, запланированные на покупку новых украшений, направили на приобретение дополнительной экипировки для военнослужащих из республики, участвующих в специальной военной операции.  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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