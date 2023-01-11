Новый год по-нашему, или ProJUMPING ALDAN!

Не дал скучать алданской детворе в долгие зимние каникулы Чудо-парк «Ассоциации строителей АЯМ». Организаторы заранее пригласили своих постоянных и новых гостей 3-го и 6 января на подготовленные развлекательные программы. По-праздничному красивые и по-новогоднему загадочные гости с удовольствием откликнулись на эти приглашения.

Так, 3 января встреча началась со стихотворной разминки. Ведущая Ольга Зверева начинала фразы, а ребята должны были их продолжить, как, например:

-Всем удачу принесет этот славный Новый …

-Год!

-Веселиться всем пора…

— Ура!



Конечно, размявшись в знаниях стихосложения, гости захотели подвигаться в танце–игре «Вьюга, снежинки, сугробы». Было очень весело смотреть на разных людей, которым предложили выполнять одинаковые движения! Ну, а своей слаженностью и грациозностью в танцах вновь удивила гостей студия «Стрекоза» под руководством Розы Антоновой.

А может ли быть праздник без песен? Конечно, нет! И вот уже на сцене Димова Анисья поёт песню «Никого не слушай».



Наконец, настал миг главного волшебства: какой же «Новый год по-нашему» без Деда Мороза! Тем более, на такой крутой тусовке… И вот он, Дедушка Мороз — весёлый, добрый. Как же все ему рады! Всем не терпелось с ним потанцевать и поиграть. Так, кстати, и сыграли в игру «Наряди елочку», после чего произнесли традиционное «Раз, два, три, елочка, гори!», — и чудо свершилось – засияла огнями лесная красавица.



Но и это было еще не все на празднике «Новый год по-нашему!». Гостям предстояло «примерзнуть» на танцполе — к красному, синему, зеленому, деревянному, стеклянному, теплому, большому, высокому, низкому, красивому и т. д. А потом отогрела всех песенка в исполнении Потапкиной Олеси.



А чтобы гости не расслаблялись, ведущая зарядила их с помощью зарядочки Деда Мороза «с точностью до наоборот»: он поднимает руки вверх, а все ребята вытягивают их по швам, он нагибается влево, все – вправо… А за такое непослушание еще и сюрприз от Дедушки получили – зайцы зеркальные прибежали, потанцевали и пофотографировались с ребятами.

В финале же этой веселой встречи о том, что на улице зима, напомнила Панфилова Мария песней «А на ладонях снег», и своим шоу мыльных пузырей на прощание удивила Алёна Егорова. Дорогих юных друзей провожали хозяева Чудо-парка с пожеланиями солнечных дней, обилия добрых встреч и улыбок в новом 2023 году.



Не менее захватывающей и волшебной стала рождественская развлекательная программа «ProJUMPING ALDAN», которую провела в Чудо-парке 6 января нового года Алена Егорова. С танцами, песнями, играми, аквагримом и сладкими призами.

Ведущая посвятила своих гостей в одну интереснейшую историю: почему кролики были назначены восточным Дедом Морозом символами года. Ребята-крольчата с удовольствием слушали историю и по ходу водили хороводы, разгадывали загадки, играли в игры, надевали волшебные рукавицы…



А для всех собравшихся станцевала самая зажигательная фитнес-студия джампинга на мини батутах «ПроДЖАМПИНГ АЛДАН» группа КИДС.

Дальше началась история с угощением крольчат. Конечно же, это была морковка. Участникам предстояло выжать из неё все соки, а чтобы всем хватило, побороться. Как оказалось, игр на эту тему очень много, и ребятки-крольчатки ловко участвовали в эстафете с обручами, разноцветными кубиками, нейроскакалкой, а в завершение праздника «посадили» грядку моркови с различными пожеланиями: счастья, здоровья, радости, богатства, достатка, надежды, успехов, удачи, добра, ярких впечатлений и море позитива.



Зажигательным танцем под названием «х-Хрум морковь» закончился этот незабываемый рождественский прием крольчат в Чудо-парке. И все, кто побывал в нем в эти дни, благодарят руководство Ассоциации строителей АЯМа за предоставленную возможность разнообразить зимние каникулы не только участием в представлениях, но и посещением кинотеатра «АЯМсинема», где идут добрые фильмы для семейного просмотра.

