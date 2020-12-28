Новый год 2021 как отдыхаем: выходные дни и праздничный календарь

Ужасный 2020 год подходит к концу и многие в России задаются вопросом: когда начинаются выходные праздничные дни? Когда можно начать праздновать наступающий 2021 год Белого Металлического Быка?

К сожалению, 31 декабря 2020 года в большинстве регионов нашей Родины еще остается рабочим днем, хоть и укороченным. В итоге россиян ждут 10 законных нерабочих дней! Что вполне неплохо.

В большинстве регионов России календарь выходных дней выглядит следующим образом: