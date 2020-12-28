Новый год 2021 как отдыхаем: выходные дни и праздничный календарь
Ужасный 2020 год подходит к концу и многие в России задаются вопросом: когда начинаются выходные праздничные дни? Когда можно начать праздновать наступающий 2021 год Белого Металлического Быка?
К сожалению, 31 декабря 2020 года в большинстве регионов нашей Родины еще остается рабочим днем, хоть и укороченным. В итоге россиян ждут 10 законных нерабочих дней! Что вполне неплохо.
В большинстве регионов России календарь выходных дней выглядит следующим образом:
- 30 декабря — среда — рабочий день;
- 31 декабря — четверг — укороченный рабочий день;
- 1 января — пятница — выходной;
- 2 января — суббота — выходной;
- 3 января — воскресенье — выходной;
- 4 января — понедельник — выходной;
- 5 января — вторник — выходной;
- 6 января — среда — выходной;
- 7 января — четверг — выходной;
- 8 января — пятница — выходной;
- 9 января — суббота — выходной;
- 10 января — воскресенье — выходной;
- 11 января — понедельник — рабочий день.
Фото: sakhalife
Источник: SAKHALIFE.RU
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