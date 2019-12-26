Новый год 2020 как отдыхаем: выходные дни и праздничный календарь
Многие в России задаются вопросом — когда начинаются выходные праздничные дни? Когда можно начать праздновать наступающий 2020 год белой металлической крысы?
СПРАВКА:
Крыса – первый знак в китайском календаре. Она забралась на спину Быка и тем самым потеснила всех остальных в очереди. Так как, стихией 2020 года является металл, то цвет ему соответствующий – белый. У металла такие качества как: борьба, упрямство и решительность. Белый цвет – это цвет чистоты. Крысе приписывают справедливый характер.
К сожалению, 31 декабря в большинстве регионов нашей Родины является рабочим днем, хоть и укороченным. В итоге россиян ждут 8 законных нерабочих дней!
В большинстве регионов России календарь выходных дней выглядит следующим образом:
30 декабря — понедельник — рабочий день
31 декабря — вторник — укороченный рабочий день
1 января — среда — выходной Новый год
2 января — четверг — выходной
3 января — пятница -выходной
4 января — суббота — выходной
5 января — воскресенье — выходной
6 января — понедельник — выходной
7 января — вторник — выходной Рождество
8 января — среда — выходной
9 января — четверг — рабочий день
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